بعد قرار منعه من المشاركة أمام الهلال.. نجم النصر يوجه رسالة تحفيزية لزملائه

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أصدرت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت قرارا بمنع إشراك مايكون بيريرا مدافع الفريق، في مباراة العالمي أمام الهلال التي ستقام بعد ساعات من الآن.

وأبلغت إدارة النصر، البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، باستبعاد المدافع من قائمة الفريق أمام الهلال.

وقام مايكون بيريرا بنشر صورة لزملائه اللاعبين، في ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب عليها، "هيا بنا".

وكانت إدارة نجحت في شراء عقد مايكون بيريرا لاعب جلطة سراي، بشكل نهائي، بعدما كان معارا إلى الفريق السعودي.

وعقب عودة اللاعب من بلاده تقرر إشراكه بشكل طبيعي في المباريات المقبلة، ليتم التراجع عن ذلك القرار، لإخضاعه للحجر الصحي.

وينطلق لقاء ديربي الرياض عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

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