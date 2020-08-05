وزير الصحة اللبناني يلعن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن وزير الصحة اللبناني، ارتفاع حصيلة انفجار بيروت إلى 135 قتيل، و5000 جريح، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، قبل قليل.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت، في بيان صادر اليوم ٤ أغسطس الجاري، عن عميق القلق بشأن الانفجار الذي وقع في لبنان بعد ظهر الأمس.

وأكدت أن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

وكان المجلس الأعلى للدفاع  في لبنان قد أعلن أمس ، أن العاصمة بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية لإعلان حال طوارئ، وتشكيل لجنة لتحديد المسئوليات.

وأكد المجلس، أن الحكومة ستجتمع استثنائيًا بالقصر الجمهوري لاتخاد القرارات المناسبة؛ لبحث تداعيات الانفجار الذي هز بيروت.

فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون أن: "كارثة كبرى حلت بلبنان والهدف من هذا الاجتماع اتخاذ الاجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين، ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".


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