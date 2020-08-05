"بعد إنفجار بيروت".. حكيم يقدم أغنية للبنان (فيديو)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
حدث أمس انفجار هائل في قلب عاصمة لبنان "بيروت"، مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الانفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.


ونشر المطرب الشعبي "حكيم"، فيديو يغني فيه للبنان أغنية "إلحقو لبنان"، وذلك ليعبر عن ألمه وحسرته بعد حدوث إنفجار هائل في قلب العاصمة "بيروت"، من خلال صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وعلق "حكيم"، علي الفيديو قائلًا: "تعازينا لكل شهداء لبنان وتمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين يارب إحفظ لبنان وشعبها" بنبره تملئها أنين الحسرة علي ما حدث لبيروت بعد حدوث انفجار هائل أمس في قلب العاصمة" بيروت".


وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل.


وحدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان. 


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