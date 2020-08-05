المطرب أحمد فهمي يدعم الشعب اللبناني عقب انفجار بيروت

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شارك المطرب أحمد فهمي، صورة للانفجار الذي حدث بلبنان أمس، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "فهمي"، تعليقا على الصورة قائلا: "اللهم احفظ لبنان وسائر البلاد العربيه من كل سوء، اللهم آمين"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات متضامنين مع حادث لبنان الأليم قائلين: "اللهم احفظ لبنان من كل شر"،"اللهم آمين".



ويذكر أن اللبنانيين فجعو بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية



وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي