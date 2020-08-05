تراجع مخزونات النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو الماضي لتسجل 518.6 مليون برميل.





وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.





في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 419 ألف برميل خلال الأسبوع المنقضي.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 3.6 بالمائة إلى مستوى 46.03 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 4 بالمائة ليسجل مستوى 43.37 دولار للبرميل.