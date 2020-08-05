الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعديل عقد نجم الفريق، وذلك خشية رحيله عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة ندي الزمالك، فإن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على جهاز كرة القدم بنادي الزمالك، قرر تعديل عقد مهاجم الفريق مصطفى محمد.

ووعد أمير مرتضى اللاعب بأنه سيضعه ضمن صفوف الفئة الأولى داخل الفريق، والتي تتضمن اللاعبين الدوليين.

ويريد النادي إغراء اللاعب بالبقاء داخل صفوف القلعة البيضاء، وبالتالي صرف النظر عن رحيله لأحد الدوريات الأوروبية أو الخليجية.

ويعد مصطفى محمد أحد أهم عناصر القلعة البيضاء والمدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون، فضلاً عن كونه أحد أهم مهاجمي مصر في الوقت الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد الزمتلك الدوري المصري

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

الإجراءات والمقرات.. "التعليم" تعلن تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل مانشستر ستي في وجود فيران توريس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

منذ ساعتين و 15 دقيقة

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول رد من الزمالك على رحيل طارق حامد

أخر أخبار الزمالك اليوم الأحد ١٧ نوفمبر .. أمير مرتضى يحسم موقف كاسونجو وسر التراجع عن ضم مهاجم المنتخب

الزمالك يصدم مصطفي محمد بعد تأهل المنتخب لأولمبياد طوكيو

أخبار الزمالك اليوم السبت: الأبيض يواصل سلسلة الانتصارت.. استمارة 6 لنجم الزمالك.. والتخطيط لخطف نجم الأهلي

أخبار الزمالك اليوم الخميس 19 مارس: عرض ضخم لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل هداف الأبيض.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 25 مارس: تفاصيل عرض ضم نجم الأهلي.. مرتضي منصور يحسم مصير نجمي الفريق.. أزمة كبرى تهدد صفقة الزمالك المرتقبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا