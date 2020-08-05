العراق تسجل 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر

سجل العراق 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 137556 إصابة.


وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 5094 , وتم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة, ما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 98442 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 34020 , منهم 519 في العناية المركزة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 18,756 مليون إصابة، بينهم أكثر من 705 ألف حالة وفاة، وأكثر من 11,966 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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