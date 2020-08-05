السيسي يوجه بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاربعاء اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه.

واطلع الرئيس على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الرى المستخدمة للزراعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث وجه في هذا الإطار بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعيًا لامتلاك القدرة الوطنية فى هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك بالتوازى مع خطط الدولة الأخرى فى ترشيد المياه واستخدام طرق الرى الحديثة.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مواجهة التعديات ورصد أي مخالفات فور رصدها أصبح حقيقة، موضحا أن الرقعة الزراعية خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، حيث إنها تمثل الأمن الغذائي للمواطنين، وغير مسموح بالتعدي عليها.





وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان هناك 44 حالة تعدي على الرقعة الزراعية هذا العام، مقارنة بنحو 391 حالة تعد العام الماضي، مما يدل على ارتفاع الوعي بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية.





وأوضح أن هناك 6 آلاف جمعية زراعية تغطي ربوع مصر تتولى مهمة رصد أي مخالفات أو تعديات على الرقعة الزراعية، وتبلغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع التعدي.





وبناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الاستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعا بمقر مكتبه بديوان عام المديرية للسادة مديرو الإدارات لتنسيق العمل خلال فترة اجازةُ عيد الأضحى المبارك بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية، حيث تم استعراض ما تم انجازه خلال الفترة الاخيرة.





أكد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف على التوصيات الخاصة بالتصدى للتعديات على الأرض الزراعية، وأهمية تنشيط حملات الإزالة والمرور الميداني خصوصا ايام الإجازات الرسمية









تم التنبيه على إخطار الشرطة بالتسليم الفعلى للمحاضر والترتيب مع مجالس المدن والوحدات المحلية لاتمام الإزالة وكذلك ضرورة إرسال صوره من الأحكام القضائية للتعديات والتنوية عن أى حالة وجود تعديات بزمام أى إدارة.





ولفت وكيل الوزارة إلى أنه سيتم محاسبة مدير الإدارة ومسؤل الحماية بالإداره فى حالة عدم اتخاذ أى إجراء وايضا تسجيل زيارات مسئول حماية الأراضى بالمراكز على الجمعيات الزراعية بدفاتر الزياره مع إخطار الوحدات المحلية بمكاتبات رسميه بحالات التعديات أولا بأول.ونوه أن الأرض التى يتم التعدى عليها يجب لا يتم صرف أسمده لها فى جميع الحالات.



