نشرة حوادث الفجر: مودة الأدهم تلقت 38 تحويلا من قطر وتركيا وإسرائيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:31 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

هدية تذكارية من قضايا الدولة إلى رئيس محكمة النقض بعد تقاعده
أجرى المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وبصحبته وفد قضائي، زيارة إلى المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهنئته باكتمال عطاءه القضائي خلال الشهر الحالي.
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عايشة لوحدها.. التحقيق مع عاطلين لسرقتهما مسنة بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، شرق القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين لسرقتهم مسنة داخل منزلها بالإكراه وتهديدها بسلاح أبيض "سكين"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.
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الإعدام شنقا لثلاث متهمين قتلوا مواطنا بقصد السرقة في 15 مايو
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بمدينة 15 مايو، بالإعدام شنقًا، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل ومحمد جمال عبد الشافي، وأمانة سر رجب شعبان رحب ومحمد صابر.
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بطعنة في رقبته.. تفاصيل مقتل طفل على يد والدته بالجيزة
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن ملابسات مقتل طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات على يد والدته بالجيزة، إذ تبين أنها تمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وأفادت التحقيقات، أن الأم قامت بطعنه بسلاح أبيض في رقبته وقامت بإلقاءه بمحيط المنزل لعدم كشف الجريمة، وبرصد كاميرات المراقبة عثر عليه
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كشف حسابات مودة الأدهم.. تلقت 38 تحويلا من قطر وتركيا وإسرائيل
كشفت  المحكمة الاقتصادية عن الحسابات البنكية الخاصة بفتاة التيك توك مودة الأدهم بعد صدور حكم عليها وعلي حنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، والقاضي بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.
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قضايا الدولة قتل طفل حوادث حسابات مودة الادهم حبس جقة بوابة الفجر

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