أول تعليق من وزير الرياضة على مد فترة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة





علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد فترة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.





وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت :"ما يهمنا هو الصالح العام، وما نراه هو تطوير المنظومة الرياضية المصرية وتحديدا كرة القدم".





وأضاف :" الالتزام بالقانون أمر هام للغاية، فتواصلي مع اللجنة الأولمبية يتم على الشكل القانوني ونحن في الوزارة نراعي الأصول الأدبية حتى لا نخطأ".





وتابع :"جائحة كورونا عطلت الكثير من الأمور ومنها تأجيل الدوري ولا بد من التفكير بأن هناك توقف، ونشكر استجابة الاتحاد الدولي".





وأكمل :"على اللجنة الخماسية أن تحدد خارطة الطريق التي ستتم خلال الفترة المقبلة مثل الجمعية العمومية وقوامها ولائحة الأندية التي تم دراستها بين اللجنة والاتحاد الدولي ويتم طرحها على الجمعية العمومية للموافقة عليها".





وأتم حديثه ":"نحن نترقب وننظر ماذا سيحدث بما يتلائم مع الصالح العام المصري ونشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم ونؤكد بأننا نحترم من يحترم مصر".



