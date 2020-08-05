رفع الإغلاق التام في سلطنة عمان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:40 م
عمان
عمان
وكالات

أعلنت السلطات في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، رفع الإغلاق التام وتقليص ساعات منع الحركة ليلا في كل المحافظات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقد سجلت وزارة الصحة في عمان، 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وشهدت سلطنة عمان، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

 

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

 

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