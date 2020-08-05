فضل شاكر يسجل أغنية جديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتهى الفنان فضل شاكر، من تسجيل أغنية جديدة منذ أيام قليلة وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
الأغنية من كلمات الشاعر محمد يونس، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، مكس وماستر مصطفى رؤوف.
ومن أخر أعمال فضل، الغنائية أغنية تحمل عنوان " وحشتوني" وهي من كلمات قوس ومن الحان سهم وتوزيع خالد عز، باللهجة الخليجية، ومن انتاج فضل شاكر.

وتقول كلمات الأغنية "أنا غايب كثير ادري، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.

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