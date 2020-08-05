سلمى حايك عن انفجار لبنان: قلبي مكسور على بيروت المحبوبة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:02 م
هبة أحمد


أعربت الفنانة سلمى حايك عن حزنها الكبير بسبب ما حدث في لبنان نتيجة انفجار بيروت،ةوذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "انسجرام".

نشرت سلمى حايك مقطع فيديو للانفجار، وعلقت عليه قائلة :"دمر انفجاران عاصمة لبنان، قلبي المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".

وشهدت العاصمة اللبنانية في بيروت مساء أمس انفجار ضخم
أثار الرعب في نفوس سكانها، أوضح الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط أكثر من 100 قتيل و4000 جريح بسبب الانفجار،و أن الكارثة غير مسبوقة فكل مباني بيروت تضررت، كما أنه يوجد حالسًا ما يزيد عن 60 حالة حرجة جراء الانفجار.










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