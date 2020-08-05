5 إحصائيات جديدة تكشف وضع كورونا في مصر.. تعرف عليهم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:56 م
شخص يرتدي كمامة
شخص يرتدي كمامة
عدة إحصائيات جديدة خرجت من وزارة الصحة والسكان وكذلك المختصين كشفت عن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع معدلات الإصابات بشكل مستمر.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت مصر تراجع ملحوظ في معدل الإصابات وكذلك الوفيات، في ظل إجراءات التعايش التي تتخذها الحكومة حاليا من أجل احتواء الفيروس والعمل على منع انتشاره بالمحافظات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز وأحدث الإحصائيات التي خرجت من المختصين بشأن وضع فيروس كورونا في مصر:

- بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى مساء الثلاثاء 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

- تراجعت أرقام كورونا بشدة خلال الأيام الأخيرة وباتت تقترب نزولا من عتبة المائة يوميا، بعدما تجاوزت قبل أسابيع الألف وخمسمائة.

- في الـ 24 ساعة الأخيرة، أعلنت 8 محافظات تسجيل صفر فى عدد إصابات فيروس كورونا.

- نسبة الوفيات بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل بالجمهورية بلغت 5.1 %، بعدما سجلت الوزارة 4912 حالة وفاة، وهناك تراجعا كبيرا في الوفيات اليومية وسط تحذيرات وزارة الصحة من التفريط فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من العدوى.

- بيانات وزارة الصحة والسكان كشفت عن ارتفاع نسب الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية إلى 48 % بعد ارتفاع الحالات المتعافين من الإصابة لــ 45569 حالة.


يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وتتعايش مصر مع فيروس كورونا منذ بداية يوليو الماضي بعد أن اتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل مواجهة الوباء على رأسها إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وكذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وهو ما ساهم بشكل كبير في استمرار عجلة الانتاج مع تراجع معدلات ومؤشرات الإصابات يوما بعد الاخر.

5 إحصائيات جديدة تكشف وضع كورونا في مصر

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