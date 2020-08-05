برلمانية: على العالم مساندة لبنان الشقيق

نعت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، ضحايا حادث انفجار لبنان الضخم الذي ‏ضرب مرفأ العاصمة بيروت، معربة عن خالص تعازيها للحكومة والشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا حادث الانفجار.





وقالت "درويش" في بيان لها: نساند الشعب اللبنانى الشقيق في هذه الكارثة التى تضرب الدولة الشقيقة لبنان، مؤكدة أن جميع الدول العربية والعالم أجمع يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها.





وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الانفجار سبب خسائر ضخمة على مستوى الأرواح والمستوى المادى، مشيرة إلى أن لبنان بلد عزيز على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.





ودعت "درويش"، العالم الوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.





رئيس مجلس النواب يبعث برقية مواساة لنظيره اللبناني





بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، بسبب انفجار بالقرب من وسط بيروت أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، جاء فيها:





"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.





إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق.





وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل يتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".