علمي وأدبي.. ننشر المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2020

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:44 م
مكتب تنسيق
مكتب تنسيق
أحمد القاسم
مؤشرات ظهرت خلال الساعات الأخيرة بشأن نسب القبول في الكليات المختلفة بالجامعات بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة، وكذلك إعلانها معلومات عن شرائح المجاميع التي حصل عليها الطلاب.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اعتمد أمس نتيجة الثانوية العامة نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 81.5%، وهي آخر ثانوية عامة بالنظام القديم.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المؤشرات التي ظهرت بشأن نسب القبول في عدد من الكليات:

- الحد الأدنى لكليات القمة سيرتفع بفارق قليل عن العام الماضي لزيادة عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع أكثر من 95%.

- من المتوقع ثبات الحد الأدنى لكليات الطب عند 98.5% ويصل الحد الأدنى المتوقع لطب الأسنان 98% والصيدلة 97.5% والعلاج الطبيعي 97% والهندسة 93%.

- وبالنسبة للكليات الأدبية سيكون التنسيق هذا العام أقل من العام الماضي ولكن ليست بفارق كبير أيضا.

- تنسيق الكليات الأدبية سينخفض بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي، فمن المتوقع أن تقبل اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402 درجة.

- وهناك تخصصات قد تشهد انخفاض في كلياتها بسبب انضمام كليات جديدة للتنسيق العلاج الطبيعي جامعة بنها، طب الأسنان جامعة السويس، طب البيطري جامعة العريش، الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي، الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح، حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات” بالمحافظات المختلفة.

ومن المقرر انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، بعد انتهاء اختبارات، والتى ستنطلق في الفترة من 8 أغسطس 2020 حتى 20 أغسطس 2020، على أن يتم إطلاق موقع التنسيق غدا الخميس، وبالتالى إتاحته أمام الطلاب للتسجيل فى اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم هذا العام، وسط إجراءات وقائية مشددة مع انطلاق ماراثون تلك الامتحانات، بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد، فانطلقت الامتحانات 21 من يونيو، وذلك وسط إجراءات احترازية قوية من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة حتى لا ينتشر الفيروس بين الطلاب أو المعلمين المشرفين على العملية الامتحانية.

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