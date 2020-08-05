الإعدام شنقا لثلاث متهمين قتلوا مواطنا بقصد السرقة في 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بمدينة 15 مايو، بالإعدام شنقًا.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل ومحمد جمال عبد الشافي، وأمانة سر رجب شعبان رحب ومحمد صابر.





وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول، قيام المتهمين "أمال. م"، ربة منزل و"أحمد.س"، تاجر ملابس، و"محمد. ا"، سمكري سيارات، بقتل المجني عليه "س. ا"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله، بأن استدرجته المتهمة الأولى لمسكن المتهم الثالث ثم أجهزوا عليه بخنق المتهمة الأولى له، حال تواجد الثاني والثالث برفقتها بمسرح الجريمة للشد من أزرها قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.



