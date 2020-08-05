عاجل.. قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يقترب من 1000 جنيه





قفزت أسعار الذهب المحلي في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع عيار 21 بنحو 8 جنيهات بضغط من الصعود العالمي لسعر المعدن الأصفر بعد أن تجاوز سعر الأوقية حاجز الألفين دولار، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.10% في بدايه تعاملات اليوم، كما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.10%، فيما سجل الدولار ادني مستوي له في 5 اشهر امام اليوان الصيني.





أسعار الذهب الآن في مصر





عيار ١٨ : 784.25 عيار ٢١ : 915 عيار ٢٤ : 1045.70 الجنيه الذهب : 7320 السعر العالمي : 2041





أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية





سعر الذهب عيار 18 : 775.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 905 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 1034.25 جنيهًا

الجنيه الذهب : 7240 جنيهًا









وعلى المستوى العالمي حافظت أسعار الذهب على المستويات القياسية التاريخية بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، لتتجاوز الأوقية مستوى 2000 دولار لأول مرة على الإطلاق بدعم مخاوف استمرار الركود الاقتصادي العالمي جراء أزمة الوباء.









وارتفعت أسعار المعدن الأصفر مع تحول الدولار الأمريكي للهبوط خلال التعاملات وهبو قوي لعوائد السندات الأمريكية رغم بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





ولايزال القلق بشأن الركود الاقتصادي وفترة استمراره المحتملة يسيطر على اهتمامات المستثمرين، خاصة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بالأمس حول صعوبة طريق العودة للحياة الطبيعية.





ويراقب المستثمرون المناقشات بين الجمهوريين والديمقراطيين المتعلقة بحزمة التحفيز الإضافية لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 34.70 دولار ليصل إلى 2021 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً في تاريخه.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.4 بالمائة عند مستوى 2004.2 دولار للأوقية.





وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة بلغت 0.2 بالمائة مسجلاً 93.385.







