كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.









واستمر المران لمدة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما والذي يعاني من إصابة عضلية، حيث من المنتظر أن يخضع أوباما للأشعة لتحديد حجم إصابته.









وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصري ليتم إعلانها غدا.





ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن قائمة الفرق لمسابقة الدوري سوف تضم ٢٠ لاعبا ويحق لكل فريق إجراء ٥ تغييرات في المباراة.











