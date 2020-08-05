سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء بالعراق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:02 م
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، عن سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان لها إن "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو خسائر وكان الانطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

 

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى قصف بصواريخ "الكاتيوشا" تستهدف السفارة الأمريكية هناك.

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سقوط صاروخ المنطقة الخضراء العراق

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