جامعة الإسكندرية: 2000 جنيه سعر مسحة كورونا بالمستشفى الجامعي

قال الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن إنشاء مركز تحاليل لفحص مصابي فيروس كورونا في المستشفى الجامعي التابع للجامعة، أمر مهم جدًا في الوقت الحالي، خاصةً مع فتح السفر مرة أخرى والتخفيف من الإجراءات التي كانت الدولة قد اتخذتها لمواجهة الأزمة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الثلاثاء، أن عددًا كبيرًا من الأهالي والمواطنين باتوا في حاجة إلى الحصول على شهادات موثقة لنتيجة فحص كورونا لكي يتمكنوا من السفر، ومن ثم فإن الجامعة أنشأت هذا المعمل لمساعدة المصريين كافة وليس أهل المحافظة فقط.





وتابع: "سعر المسحة العادية بـ2000 جنيه والنتيجة خلال 48 ساعة والمركز يفتح أبوابه يوميًا بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، أما التحليل الذي يحصل فيه المواطن على شهادة موثقة للسفر إلى الخارج فإنه سيدفع 600 جنيه رسوم إدارية و2200 جنيه تكلفة المسحة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.