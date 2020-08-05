وزير الاقتصاد اللبناني يعلن تدمير صومعة بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:02 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إن صومعة بيروت والقمح داخلها تدمرا لكن البلاد تملك مخزونا كافيا وهناك سفن في الطريق لتغطية الاحتياجاتن وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل 27 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

 

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

 

 

 

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

 

 كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت لبنان تدمير صومعة بيروت انفجار بيروت

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يبحث عن تدعيم خط دفاعه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 11 ساعة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الصحة اللبناني: مقتل 30 شخصا وإصابة 3000 آخرين جراء انفجار بيروت

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

تركيا تعرض تقديم المساعدة للبنان لإزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

البحرين تتضامن مع الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

الخارجية الأردنية تعلن إصابة أحد رعاياها في انفجار بيروت

أحدث حصيلة لانفجار بيروت: 73 قتيلا و3700 مصاب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا