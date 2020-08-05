بينهم السيسي.. كيف ساند الزعماء العرب بيروت في محنتها؟

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
دائمًا ما يتسابق العرب، في التضامن مع الأشقاء في الأزمات، حيث ساندوا بيروت المنكوبة ودعموها، جراء الإنفجار الضخم الذي هز أركانها، تاركًا عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

مصر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيا، صباح اليوم الأربعاء، بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وآلاف الجرحى.

وأكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان، والاستعداد لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.

السعودية

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

محمد بن زايد

وتضامن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع لبنان: "نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه".

العاهل الأردني 

ويستمر العرب في التسابق، لمساندة لبنان، ليؤكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان في هذا المصاب الأليم، واستعداده لتقديم كافة أشكال المساعدة".

الكويت

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، تضامنها مع لبنان بمواجهة آثار الانفجار.

بشار الأسد 

وبعث الرئيس السوري بشار الأسد، برقية تعزية ومواساة الى الرئيس اللبناني ميشال عون أكد فيها "وقوف سوريا إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم".

العراق

وأجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني ميشال عون للتأكيد على تضامن بلاده مع لبنان وعرض المساعدة.

العاهل المغربي

وأعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس اللبناني وللشعب اللبناني، وعن صادق مشاعر التعاطف والتضامن مع لبنان في هذا الظرف العصيب، مؤكدًا وقوف المغرب الدائم مع الشعب اللبناني.

الجزائر

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضامن بلاده مع لبنان في هذه الفاجعة الكبرى التي ألمت بها.

فلسطين

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تضامن بلاده مع لبنان وقدم تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن استعداد فلسطين لتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدة لبنان الشقيق.

الرئيس التونسي

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة تعزية وتضامن إلى كافة الشعب اللبناني، مؤكدًا مؤازرة تونس وتضامنها التام مع لبنان.

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