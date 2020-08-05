من هذا الشهر.. أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من المزايا الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعَّال فى تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، التي تصل لـ20% والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ10% من سعر السلعة بحد أقصى 200 جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة، وذلك على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدودى الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.





وقال الوزير، في تصريحات اليوم: إنه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدى غير المستخدم لديهم من الدعم الشهرى ونقاط الخبز ببطاقاتهم فى شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التى تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك» التى تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر.





وأشار إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها تتكاتف جهودها لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى، التى تسمح بالشراء الإلكترونى، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا من المواطنين على الاستفادة من الخصومات المقررة فى هذه المبادرة سواءً من خلال الشراء المباشر أو الشراء عبر الموقع الإلكترونى: «https:www.mobadra.gov.eg».





وبدوره أوضح محمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، أنه ليس للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى أى علاقة بإجراءات تنقية البطاقات التموينية التى تخضع لقواعد أخرى تحددها وزارة التموين، نافيًا ما تردد من شائعات حول استبعاد محدودى الدخل المستفيدين بهذه المبادرة من منظومة البطاقات التموينية.



