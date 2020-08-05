بطريرك انطاكية للروم الأرثوذكس يرفع صلاته من أجل حماية لبنان وشعبه

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
قام بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بالاتصال هاتفيا، بالمطران الياس عودة، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، للاطمئنان عليه إثر الانفجار المدمّر الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، مساء امس.

واطلع البطريرك يازجي، خلال الاتصال، على الأضرار التي تعرضت لها العاصمة وأهلها والمطرانية وكنائس الأبرشية ومؤسساتها، ورفع مع المطران عودة "الصلوات من أجل شفاء المرضى وراحة نفوس الذي استشهدوا وتعزية قلوب ذويهم".

كما رفع "يازجى" الصلاة أيضًا "إلى والدة الإله بمناسبة صوم السيدة المبارك، من أجل أن تحمي لبنان وشعبه من كلّ ضرر".

انفجار لبنان

كان قد وقع انفجار في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء،مما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار. 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم استدعاء فرق الإسعاف للتوجه إلى المكان. 

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب الانفجار الضخم.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت فضائية الحدث الفضائية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، مقتل أمين عام حزب الكتائب اللبنانية نزار نجاريان جراء انفجار ميناء بيروت.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصا ونحو 3 آلاف مصاب في حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.

وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كافة الأجهزة الأمنية في لبنان، إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، للوقوف على حقيقة الانفجار الذي وقع بميناء بيروت واعلنت السلطات اللبنانية رفع حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهو فيروس كورونا مرفا بيروت فيروس كورونا بيروت بوابة الفجر انفجار لبنان الفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ أقل من ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يبحث عن تدعيم خط دفاعه

منذ أقل من ساعة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

كارمن لبس تعلق على انفجار بيروت الضخم

داليدا خليل تعلق على انفجار بيروت برسالة مؤثرة

عاجل.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار بيروت

عن انفجار بيروت.. محمد بن زايد: اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه

أسامة هيكل: أتابع بقلق بالغ أثار انفجار مرفأ بيروت

القضاء العسكري اللبناني: فتح تحقيقات موسعة في انفجار مرفأ بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا