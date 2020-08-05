بطريرك انطاكية للروم الأرثوذكس يرفع صلاته من أجل حماية لبنان وشعبه

قام بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بالاتصال هاتفيا، بالمطران الياس عودة، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، للاطمئنان عليه إثر الانفجار المدمّر الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، مساء امس.





واطلع البطريرك يازجي، خلال الاتصال، على الأضرار التي تعرضت لها العاصمة وأهلها والمطرانية وكنائس الأبرشية ومؤسساتها، ورفع مع المطران عودة "الصلوات من أجل شفاء المرضى وراحة نفوس الذي استشهدوا وتعزية قلوب ذويهم".





كما رفع "يازجى" الصلاة أيضًا "إلى والدة الإله بمناسبة صوم السيدة المبارك، من أجل أن تحمي لبنان وشعبه من كلّ ضرر".





انفجار لبنان





كان قد وقع انفجار في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء،مما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار.





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم استدعاء فرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.





وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب الانفجار الضخم.





واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.





وأفادت فضائية الحدث الفضائية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، مقتل أمين عام حزب الكتائب اللبنانية نزار نجاريان جراء انفجار ميناء بيروت.





وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.





وقررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصا ونحو 3 آلاف مصاب في حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.



