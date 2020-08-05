سر انتقال فيران توريس إلى مانشستر سيتي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:45 ص
توريس
توريس
الفجر الرياضي

 

كشف الجناح الشاب فيران توريس، بعد انضمامه رسمياً لصفوف مانشستر سيتي لخمسة مواسم قادماً من فالنسيا عن أن قرار مغادرة النادي الإسباني كان قاسياً للغاية ومتعقلاً، وجاء بسبب عدم تمكنه من الاستمتاع بشكل كامل منذ تصعيده للفريق الأول.

 

قال فيران في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام: "كنت سعيداً هنا في فالنسيا، ولكن منذ وصولي للفريق الأول، وبشكل خاص خلال الأشهر الأخيرة، ظروف كثيرة منعتني من الاستمتاع بشكل كامل".

 

وأضاف: "قررت اختيار طريقاً آخر، والقرار كان قاسياً للغاية ومتعقلاً.. أبدأ مرحلة جديدة وطموحه خارج إسبانيا، وتنتظرني تحديات جديدة، ولكني لن أتوقف عن تشجيع فالنسيا من بعيد".

 

ووجه توريس في نهاية حديثة الشكر لجميع المنتمين لـ"الخفافيش": "أشكر المدربين والعاملين والزملاء، وبالتأكيد الجماهير على تشجيعهم ودعمهم وحبهم خلال تلك السنوات".

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