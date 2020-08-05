بعد الاستئناف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
اميرة فطيم
أضاف السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، هدفًا إلى رصيده التهديفي، ليرتفع إلى 14 هدف، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 2020.

وقاد السومة فريق الأهلي للفوز على نظيره الحزم، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعدما أضاف الهدف الثاني لفريقه بتمريرة حاسمة عند الدقيقة 50، ليتساوى مع رصيد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، في المركز الثاني، وليقلص فارق الأهداف مع المتصدر مهاجم النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله، إلى 4 أهداف.

كما رفع البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد، رصيده إلى 12 هدف، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في مواجهة أبها، والتي انتهت مساء اليوم بهدفين لهدف.

يذكر أن حمد الله كان قد توج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 هدفا، ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة من البطولة.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-
1- حمد الله، النصر برصيد 18 هدف
2- بافيتيمبي جوميز، الهلال برصيد 14 هدف
3- عمر السومة، الأهلي برصيد 14 هدف
4- يوسف نياكيتي، الوحدة، برصيد 12 هدف
5- رومارينيو، الاتحاد، برصيد 12 هدف
6- كارلوس إدواردو، الهلال برصيد 11 هدف

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