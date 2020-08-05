الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف اليوم، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 35 درجة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.





ونوهت بأنه اعتبارا من الغد هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مرة أخرى، موضحة أننا متأثرين بمنخفض الهند الموسمي، وهو الذي يؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة، حيث تصل إلى 85% على القاهرة والوجه البحري، لافتة إلى أن هنااك فرص لسقوط أمطار رعدية خفيفة على مناطق بأقصى جنوب البلاد.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأربعاء ليلًا





طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.





طقس لطيف على السواحل الشمالية.





طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية بنسبة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.





نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب سيناء.





الوصف الفني لخرائط الطقس



