نانسي عجرم: "وتبقى الدمعة"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة نانسي عجرم، عن حزنها الشديد للأنفجار عاصمة لبنان بيروت، من خلال نشر صورة لفتاة تبكي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نانسي، على الصورة قائلة:"وتبقى الدمعة".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله معاكي يالبنان ام الدنيا" وأضاف آخر"الله يشفي المرضي منهم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يفرجها على لبنان وأهله ويشفي جميع مصابين بيروت العزيزة".


يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية "قلبي يا قلبي" التي طرحتها أحتفالًا بعيد الحب الماضي، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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