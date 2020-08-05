ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب عودته

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:02 ص
الدوري السعودي
الدوري السعودي
أميرة فطيم
عادت عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، للدوران مجددا، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس الجاري، بعد توقف دام للءكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وشهدت بداية الجولة الـ23 من دوري المحترفين، 5 مباريات مثيرة، حيث حقق الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، فوزا ثمينا من نظيره الحزم، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما قلب أبها تأخره إلى فوز على الاتحاد بهدفين لهدف.

واكتسح الرائد فريق ضمك بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم كلا من؛ ماركو بيريز وأحمد يوسف الزين ومحمد فوزير.

كما فاز الفيصلي على نظيره التعاون بهدفين لهدف، واختتمت منافسات اليوم بفوز ثمين للفتح على الغيحاء بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يشهد غدا الأربعاء، 3 مباريات قوية ، حيث سيلتقي العدالة بفريق الاتفاق، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة مساءً يتوقيت جرينتش.

فيما سيواجه الوحدة فريق الشباب، الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية، والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة ونصف مساءً يتوقيت جرينتش.

وتختتم الجولة بديربي الرياض بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مواجهات اليوم:-

1- الهلال برصيد 51 نقطة
2- النصر برصيد 45 نقطة
3- الأهلي برصيد 40 نقطة
4- الوحدة برصيد 39 نقطة
5- الفيصلي برصيد 38 نقطة
6-الرائد برصيد 35 نقطة
7- أبها برصيد 33 نقطة
8- التعاون برصيد 32 نقطة
9- الشباب برصيد 31 نقطة
10- الاتفاق برصيد 29 نقطة
11- الفيحاء برصيد 27 نقطة
12-الحزم برصيد 24 نقطة
13- الاتحاد برصيد 23 نقطة
14- الفتح برصيد 22 نقطة
15- ضمك برصيد 18 نقطة
16- العدالة برصيد 17 نقطة

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