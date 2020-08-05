تشيلسي يستهدف ضم ريجيلون من ريال مدريد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:58 ص
تشيلسي
تشيلسي
علي ماهر حلمي
ذكرت تقارير صحفية اليوم أن نادى تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم اللاعب الشاب ريجيلون خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من صفوف نظيره نادى ريال مدريد الإسباني بأمر من المدرب فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز.

‏وقالت شبكة ESPN العالمية ان اللاعب الاسباني الشاب سيرجي ريجيلون يجري محادثات للانضمام إلى صفوف نادى تشلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية و قد وصلت مرحلة متقدمة بالفعل هذا الأسبوع.

وأضافت الشبكة العالمية‏ ان ادارة نادى تشلسي تفاوض حاليا نادى ريال مدريد على إستعارة اللاعب الشاب او ضمه بشكل مباشر خلال هذا الصيف مقابل مبلغ قدره 25 مليون جنيه إسترليني بعد ما قدم اللاعب موسم هائل مع إشبيلية هذا الموسم.

يذكر أن ريجيلون قد لعب هذا الموسم معارا من صفوف نادى ريال مدريد الإسباني الي إشبيلية واستطاع أن يتألق بقوة ويجذب له أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.

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ريجيلون رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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