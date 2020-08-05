ميدو يفجر مفاجأة عن سبب إقالته من تدريب الزمالك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:16 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أمل الحلفاوي
كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، عن طلب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بالرحيل عن النادي عندما كان مديرا فنيا في قرار مفاجئ.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "رئيس الزمالك فاجئني بطلبه بتقديم استقالتي، في الوقت الذي توجت فيه بكأس مصر مع الفريق، على حساب سموحة".

وتابع ميدو، "سألته عن سبب ذلك القرار الغريب، فقال لي، هو كدة وعليك أن تقدم استقالتك، وكنت أعلم أنه كان أتم اتفاقه مع حسام حسن ليتولى تدريب الزمالك خلفا لي".

وواصل، "مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق قال لي إن النادي يسير بنظام يجعل كل الأجهزة الفنية تستقيل في نهاية الموسم فقلت له هذا يتم إذا كنت ضمن أجهزة الأنشطة الرياضية ولكني مدير فني للفريق الأول وفزت بكأس مصر منذ أيام".

ويرى ميدو أن رحيله عن الزمالك في هذا التوقيت كأن أرتيتا مدرب أرسنال الحالي رحل عن الجانرز رغم فوزه ببطولة الكأس، وقال، "في النهاية أرتيتا لم يرحل أنا الذي رحلت وتمنيت التوفيق للفريق".

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مرتضى منصور رياضة احمد حسام ميدو

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