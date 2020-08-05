هاني شاكر عبر "إنستجرام": "اللهم احفظ أهلنا في لبنان"

شارك أمير الغناء العربي، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين صورة لعلم لبنان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعبر "شاكر"، من خلال صورة العلم عن حزنه الشديد لما حدث بلبنان، ووقع إنفجار ضخم، في مرفأ بيروت، حيث

وعبر "شاكر"، من خلال صورة العلم عن حزنه الشديد لما حدث بلبنان، ووقع إنفجار ضخم، في مرفأ بيروت، حيث كتب معلقا: "‎‏اللهم احفظ أهلنا في لبنان وأنزل عليهم الرحمات واحفظهم بحفظك يارب