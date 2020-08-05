هاني شاكر عبر "إنستجرام": "اللهم احفظ أهلنا في لبنان"
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:22 ص
سعد نبيل
شارك أمير الغناء العربي، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين صورة لعلم لبنان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعبر "شاكر"، من خلال صورة العلم عن حزنه الشديد لما حدث بلبنان، ووقع إنفجار ضخم، في مرفأ بيروت، حيث كتب معلقا: "اللهم احفظ أهلنا في لبنان وأنزل عليهم الرحمات واحفظهم بحفظك يارب
يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صفوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.