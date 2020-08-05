بهذه الكلمات عبرت أصالة عن حزنها لإنفجار

شاركت الفنانة أصالة، جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يظهر فيها علم لبنان.









وعلقت على الصورة: "لو فيه أحداث بتتصنّف بالمنطق وبالشّعور بمرتبة الكفر .. فا هوّه الّلي صار اليوم .. الّلي صار سببه إنعدام الإنسانيّه .. أنا العاشقه لهالبلد عمّ موت منّ شعور مخبّطني “.









وتابعت قائله: "مو قادرة أفرح إنّي رجعت مبارح منّ وطنّ روحي لبنان . لأنّي وبشعوري الغالب ، كنت بتمنّى كون مع أصحابي الّلي بسافرلهم مخصوص ، لأنّه إلي ببيروت إخوه أصحاب أهلّ شركاء نجاح وطاقة أملّ وفرح تنافس طاقتي وتزيدني سعادة ، ياربّ إحفظ لبنان .. إحفظ بيروت .. باربّ بعزّة جلالك احفظها .. ياربّ عدّلك ..باربّ رحمتك .. ياربّ لُطفك ".







