بكلمات مؤثرة.. محمد رمضان يرثي شهداء انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حرص الفنان محمد رمضان، على مواساة الشعب اللبناني لما حدث مساء أمس، من انفجار ضخم داخل العاصمة اللبنانية بيروت والذي نجم عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين.


وعلق رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين".


يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صفوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.

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