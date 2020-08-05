بكلمات مؤثرة.. محمد رمضان يرثي شهداء انفجار بيروت

حرص الفنان محمد رمضان، على مواساة الشعب اللبناني لما حدث مساء أمس، من انفجار ضخم داخل العاصمة اللبنانية بيروت والذي نجم عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين.









وعلق رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين".







