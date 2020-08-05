برشلونة يتفق مع لاوتارو قبل مباراة نابولي

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن آخر المستجدات بخصوص مفاوضات برشلونة مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق انتر ميلان الايطالي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت برنامج "الشرينجيتو" الشهير أن نادي برشلونة اتفق مع لاوتارو مارتينيز على الانضمام للنادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حال تتويج البرسا بلقب بطولة دوري ابطال أوروبا هذا الموسم.





ويستهدف النادي الكتالوني الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل تقدم سن الاوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق الحالي.





واتفق مسئولو برشلونة مع إدارة نابولي على استكمال المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع مارتينيز عقب بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة اياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا أمام نابولي السبت المقبل علي ملعب "كامب نو"، بعدما تعادل الفريقين 1-1 في مباراة الذهاب بإيطاليا.



