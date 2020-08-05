أحمد السقا يواسي الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الضخم

حرص الفنان أحمد السقا، على مواساة الشعب اللبناني لما حدث مساء أمس، من انفجار ضخم داخل العاصمة اللبنانية بيروت والذي نجم عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين.









وعلق السقا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام قائلًا: "اللهم احفظ لبنان سماءها وأرضها وشعبها بعينك التي لاتنام".







