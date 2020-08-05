عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغانيه "مالك غيران"

طرح الميجا ستار عمرو دياب، البرومو الدعائي الأول لأغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "مالك غيران"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.





وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن اعجابهم بها وبكلماتها.





ومن المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه من خلال أغنية يابلدنا ياحلوة.







