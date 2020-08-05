عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغانيه "مالك غيران"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
طرح الميجا ستار عمرو دياب، البرومو الدعائي الأول لأغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "مالك غيران"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن اعجابهم بها وبكلماتها.

ومن المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه من خلال أغنية يابلدنا ياحلوة.


ولاقت أغنية يا بلدنا يا حلوة انتشارا واسعا، حيث تصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

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