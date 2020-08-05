راتب فلكي لسانشو في مانشستر يونايتد.. طالع التفاصيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:22 ص
سانشو
سانشو
علي خلاف
اقترب مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم صفقة جادون سانشو، لاعب مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

راتب سانشو في مانشستر يونايتد
تحدث تقرير صحفي ألماني، عن توقيع الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، لمانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

من جانبه ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مانشستر يونايتد أنهى الاتفاق مع سانشو على الشروط الشخصية في العقد، كما أن اللاعب الإنجليزي وقع عليها بالموافقة.

وأوضحت الصحيفة، أن العقد بين مانشستر يونايتد، وسانشو سيمتد إلى 5 أعوام، وسيحصل المهاجم الانجليزي، على راتب أسبوعي يبلغ 340 ألف إسترليني، ليتخطى بذلك الـ16 مليون في العام وهو راتب ضخم بالنسبة لعمره (20 عاما).

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع حسم الصفقة نهائيًا بين الشياطين الحمر ودورتموند، الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة (كيكر) أن الاتصالات بين مان يونايتد ودورتموند لم تبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن النادي الألماني حدد سعر اللاعب بـ120 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أن مسؤولي مانشستر يونايتد، يريدون دفع 63 مليون إسترليني مقدمًا، ثم منح دورتموند 27 مليون إسترليني في الصيف المقبل، و18 مليون إسترليني في صيف 2022.

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