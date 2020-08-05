خاص.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة دخول نادين نسيب نجيم وعائلتها في قوائم المفقودين بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وعائلتها من ضمن الأشخاص المفقودين، بعد حدوث انفجار ضخم هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت، الأمر الذي أزعج محبيها وجعلهم يشعرون بالقلق عليها.


ولذلك، تواصل "الفجر الفني"، مع مصدر خاص مقرب من نادين نجيم، للوقوف على حقيقة الأمر، وأكد لنا أن كل هذه الأخبار التي نشرت لا أساس لها من الصحة.


وأضاف المصدر أن هذه الأقاويل مجرد شائعات وأن نادين نجيم بخير وتتمتع بصحة جيدة هي وعائلتها.


وتابع المصدر: نادين تعرضت لإصابة بعد الانفجار وذهبت للمستشفى لاتخاذ الاجراءات اللازمة ولكن أؤكد على أنها بخير وبصحة جيدة.

يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صفوف رواد السوشيال ميديا، كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وشهداء.

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