بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:20 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
غدير أحمد
يتمسك نادي بايرن ميونخ بضم نجم فريق برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رفض النادي الكتالوني لعرض مبدئي لضم اللاعب.

ووفقًا لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري لاعب برشلونة، جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بأسلوب لعبه المميز إلى جانب شخصيته، وفي مقدمتها بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن اتصلوا بإريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، لضم بيدري على سبيل الإعارة، لكن الرد جاء بالرفض.

وأكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، اتصل شخصيًا بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لطلب ضم بيدري على سبيل الإعارة، إلا أن الرد جاء بالرفض أيضًا.

وقالت موندو ديبورتيفو إن بايرن عاد للمفاوضات بشأن بيدري، حيث استفسر من برشلونة عن الأموال المطلوبة لضمه نهائياً

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بايرن ميونخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ 35 دقيقة

عرض أمريكي لضم عاشور وشيكابالا

منذ نصف ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ ساعة و 16 دقيقة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا