من يقف وراء حادث انفجار بيروت؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، تعليقا على تفجيرات بيروت: " هذا الانفجارات كانت كبيرة وخطيرة، وتأتي قبل أيام من صدور الحكم الخاص بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري".





وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك تصريحات متضاربة من المسؤولين اللبنانيين حول سبب هذه التفجيرات، وهذا يكشف بأن هناك من يريد التستر على ما حدث، خاصة أن البيانات الأولية تشير إلى تورط حزب الله في القيام بهذا التفجيرات الغير مسبوقة.





ولفت إلى أن البعض يوجه اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء هذه التفجيرات لتغيير قواعد اللعبة في لبنان، مشيرًا إلى أن البعض يريد من هذه التفجيرات إيصال رسالة لتيار المستقبل الذي ينتمي له رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قبل صدور قرار المحكمة الدولية حول المسؤول عن اغتياله.





أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن دعمه للبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.





وقال جونسون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صور ومقاطع فيديو بيروت مروعة.. كل أفكاري وصلواتي مع الذين سقطوا في هذا الحادث المروع".





وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم الدعم للشعب اللبناني بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك لأولئك البريطانيين المتضررين.





وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.