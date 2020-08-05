بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

أشارت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يجهز مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير ريال مدريد، بشأن الميركاتو الصيفي المقبل.





وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن ريال مدريد يفكر هذا الصيف في بيع عدد من لاعبيه فقط لكسب الأموال، ولا ينوي التعاقد مع أي صفقة جديدة.





ويرغب ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، في التخلص من العديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، على رأسهم النجم الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.





وكان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد صرح من قبل أن ريال مدريد لن يبرم أي صفقة كبرى، خلال الصيف الجاري.





جاء قرار بيريز بعدم التعاقد مع لاعبين خلال الميركاتو الصيفي، هي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



