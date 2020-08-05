"لا تتحسن".. شهيرة تكشف آخر التطورات الصحية لمحمود ياسين

كشفت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة: "حالته إلى حد ما مستقرة، ولا تتحسن، بس ربنا موجود"





وتابعت "شهيرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "بقول يا رب الأزمة تعدي، بس هو مالوش علاج، ربنا موجود، لو الحالة ثبتت على الوضع الحالي، هقول الحمد الله على حسه في الدنيا".





حرص الفنان محمود ياسين، على تهنئة جمهوره والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلق الفنان محمود ياسين، على الصورة قائلا: "عيد سعيد على الجميع يارب"، وانهالت التعليقات عليه تعبيرًا عن المحبة والثناء عليه بالكلمات الجميلة الراقية.





يذكر أن آخر أفلام محمود ياسين "جدو حبيبي" من إنتاج عام 2012، بينما كان آخر مسلسلاته التلفزيونية "ماما القسم" عام 2010.





والفنان محمود ياسين، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.





وتحرص النجمة رانيا، نجلة الفنان محمود ياسين، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت: أنا رانيا محمود ياسين متزوجه من الفنان محمد رياض واخي الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين، نشأت وترعرت في بيت فني من طراز رفيع أب أكبر نجم في مصر وفتي الشاشة الأول وأم فنانة كبيره ومهمه.



