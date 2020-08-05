"لا تتحسن".. شهيرة تكشف آخر التطورات الصحية لمحمود ياسين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:39 ص
شهيرة ومحمود ياسين
شهيرة ومحمود ياسين
كـسـاب أحـمـد
كشفت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة: "حالته إلى حد ما مستقرة، ولا تتحسن، بس ربنا موجود" 

وتابعت "شهيرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "بقول يا رب الأزمة تعدي، بس هو مالوش علاج، ربنا موجود، لو الحالة ثبتت على الوضع الحالي، هقول الحمد الله على حسه في الدنيا".

حرص الفنان محمود ياسين، على تهنئة جمهوره والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الفنان محمود ياسين، على الصورة قائلا: "عيد سعيد على الجميع يارب"، وانهالت التعليقات عليه تعبيرًا عن المحبة والثناء عليه بالكلمات الجميلة الراقية.

يذكر أن آخر أفلام محمود ياسين "جدو حبيبي" من إنتاج عام 2012، بينما كان آخر مسلسلاته التلفزيونية "ماما القسم" عام 2010.

والفنان محمود ياسين، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

وتحرص النجمة رانيا، نجلة الفنان محمود ياسين، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت: أنا رانيا محمود ياسين متزوجه من الفنان محمد رياض واخي الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين، نشأت وترعرت في بيت فني من طراز رفيع أب أكبر نجم في مصر وفتي الشاشة الأول وأم فنانة كبيره ومهمه.

ولكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها ربنا يخلي ويبارك في أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين والنجمة والأم العظيمة شهيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود ياسين شهيرة الحالة الصحية لمحمود ياسين الاضحي

أخبار تهمك

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 6 ساعات

عرض أمريكي لضم عاشور وشيكابالا

منذ نصف ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ ساعة و 17 دقيقة

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

منذ 36 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

8 معلومات عن شهيرة في عيد ميلادها السبعين

محمود ياسين.. نجم أدوار اللغة العربية الفصحى والتاريخية

بسبب ماجد المصري.. رانيا ياسين تتعرض لهجوم حاد على "إنستجرام"

في ذكري ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين من داخل غرفة العمليات: "دعواتكم بالشفاء"

رانيا محمود ياسين تبعث رسالة حب لوالدها بمناسبة عيد ميلاده

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا