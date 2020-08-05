برلماني: حكومة الوفاق اصبحت في حضن الشيطان "أردوغان"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:30 ص
أردوغان
أردوغان
كـسـاب أحـمـد
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الليبي المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، طالبت مصر باستنصاره في مواجهة المليشيات والمرتزقة، لافتَا إلى أن مصر تريد حل الازمة الليبية سلميًا للبعد عن الدمار والخراب.

وتابع "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "قلب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن حكومة الوفاق رمت نفسها في حضن الشيطان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظنًا منها أنها ستسير على ليبيا بالبلطجة" 

ولفت إلى أن الحليف التركي جبان، ويتقهقر عند وجود مواقف جدية على الأرض، وهذا ما حدث في سوريا، وسيحدث في ظل وجود الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن تركيا لا تستهدف السيطرة على ثروات الشعب الليبي فقط، ولكنها تستهدف، التغلغل داخل الحدود المصري، لإرباك المشهد داخل مصر.

أردوغان يزعزع استقرار المنطقة العربية
يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولات زعزعة استقرار المنطقة العربية، ونشر مرتزقته في أنحاء متفرقة من العالمين العربي والإسلامي لتحقيق طموحاته في إحياء الخلافة العثمانية، أملًا في نهب ثروات المنطقة ووضعها تحت الاحتلال التركي مجددًا.

وبعيدًا عن العالم العربي، يسعى أردوغان لمد نفوذه في الهند، وقالت مصادر هندية، إن "منظمات إسلامية متعددة تتمركز في ولاية كيرلا الهندية والشطر الهندي كشمير باتت تتلقى دعمًا من مؤسسات تركية مختلفة محسوبة على الرئيس التركي أردوغان"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز" أمس الأول.

وأكد مسؤول حكومي هندي رفيع المستوى، أن "هناك محاولة لنشر التطرف بين المسلمين الهنود وتجنيد الأصوليين بتعليمات من تركيا"، مشددًا على أن تقييمات حديثة من الحكومة الهندية باتت تعتبر تركيا "مركزًا للأنشطة المعادية للهند".

وقال مسؤولون آخرون في الحكومة الهندية، إن "الحكومة التركية مولت الزعيم الانفصالي المتشدد في كشمير والعضو في الحركة الإسلامية سيد علي شاه جيلاني لسنوات طويلة". مؤكدين، أن حجم الدعم بدأ يتزايد تدريجيًا ما الأجهزة الأمنية الهندية إلى إجراء مراجعة شاملة للجهات المشبوهة والتي تتلقى دعمًا من أطراف خارجية.

وأشارت التقارير، إلى أن حكومة أردوغان تقوم بتمويل المؤتمرات والندوات الدينية في مناطق مختلفة من الهند، وتعمل بقوة على تجنيد الأصوليين المتطرفين من المسلمين الهنود. وأوضحت، أن تركيا نقلت عددًا كبيرًا من القياديين الأصوليين والمتطرفين إلى أراضيها لتعليمهم وتدريسهم في المراكز التركية تمهيدًا لإعادتهم إلى مناطقهم في الهند والبدء في العمل على نشر أفكار أردوغان الاستعمارية.

وأشارت التقارير الأمنية الهندية، إلى وجود صلة بين منظمة إسلامية متطرفة تتخذ من ولاية كيرلا مقرًا لها، وتركيا. وقالت التقارير إن العلاقة توثقت بين الطرفين بعد مد تركيا للمنظمة بالأموال والدعم اللازم لتوسيع وجودها في المجتمع الهندي المسلم.

ويرى مسؤولون استخباراتيون، أن تركيا استغلت موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في الهند بسبب قانون الجنسية المثير للجدل، ليس لانتقاد التغيير الذي كان يُعتقد أنه قد يضر بمصالح المسلمين ولكن لتأجيج الاحتجاجات وتغذيتها بالمال اللازم لاستمرارها حتى زعزعة استقرار البلاد وبث الفوضى فيها.

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