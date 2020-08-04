ميدو: فيفا أنصف الكرة المصرية بقرار تاريخي لإنهاء عصر الفساد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:51 م
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، بشكل مؤقت، حتى الـ30 من نوفمبر المقبل.

واعتبر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار، أن هذا القرار انتصار للكرة المصرية.

وأوضح ميدو خلال برنامجه، أن مد عمل اللجنة الخماسية يشير إلى إقامة الانتخابات المقبلة للجبلاية عن طريق لائحة النظام الأساسي الجديدة.

وتابع، " بعد تقليص الجمعية العمومية لـ95 بدلا من 225 ناديا، فهذا يعني نهاية عصر الفساد، وربط دعم الأندية بمنح الأصوات لشخصيات بعينها".

وأشار مدرب مصر المقاصة السابق، "تشكيل رابطة للأندية بصلاحيات حقيقة، وهذا القرار يعد خطوة هامة في الطريق نحو إصلاح الكرة المصرية، ويفتح الطريق لوجود دوري محترفين وشركات مساهمة للأندية".

وواصل، " لم تكن المرة الأولى التي يحدث بها مد للجان مؤقتة، حيث حدثت في جواتيمالا عام 2016، إضافة إلى مالي، والعديد من الدول وهذا يدل على صحة القرار ولكنه قرار تاريخي بالنسبة للكرة المصرية".

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