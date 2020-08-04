البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت مؤشرات البورصة الأمريكية للارتفاع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم الطاقة والعقارات .





يأتي أداء "وول ستريت" في الوقت الذي يكافح فيه المشرعون لإحراز تقدم في حزمة التحفيز الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.





وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها أجرت مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" ورئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز" مناقشات "مثمرة"، لكنها أضافت أن هناك العديد من القضايا التي لا تزال معلقة.





وأظهرت بياتات اقتصادية اليوم ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 26828.4 نقطة.





كما صعد "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة عند 10941.1 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في حين زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة إلى 3306.5 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 93.252.