رئيس حزب لبناني يفجر مفاجأة بشأن انفجار بيروت

نقلت صحيفة "إندبندنت عربية"، عن وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، قوله إن المعلومات الأولية حول انفجارات مرفأ بيروت، تشير إلى أن كمية من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بالمرفأ منذ نحو ٤ سنوات ولم يتم إتلافها ما أدى للانفجار.

وفي وقت سابق، زار جنبلاط، من اليوم رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، في مقر إقامته ببيت الوسط، اليوم الثلاثاء، بعدما وقع انفجار كبير هزّ بيروت، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل 27 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وأشارت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.