منح جامعية خاصة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
زينب وهبه
بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020 من المقرر بدء ماراثون تنسيق الجامعات الأسابيع القادمة وسيكون على 3 مراحل ومنحت أكثر من جهة عدد كبير من المنح الدراسية للطلاب وأوائل الثانوية العامة للإلتحاق بأشهر الجامعات العالمية كما توجد منح للجامعات الخاصة والحكومية التي لها رسوم وباللغة الإنجليزية.

وترصد بوابة " الفجر" المنح الجامعية الخاصة لطلاب الثانوية المتفوقين في السطور التالية:

- 80 منحة دراسية بشركة أوراسكوم للإنشاءات لطلاب الثانوية العامة:
منحت شركة أوراسكوم للإنشاءات حوالي 80 منحة دراسية للطلاب الأوائل بالثانوية العامة المصريين، يستطيعون من خلالها إكمال دراستهم الجامعية أوالدراسات العليا فى أشهر جامعات العالم تحت مسمى "منحة أنسى ساويرس".

ومن خلال ال80 منحة تقريبًا التي تقدمها شركة أوراسكوم للإنشاءات يمكن للطلاب الأوائل بالثانوية العامة المصريين أن يدرسوا في الجامعات التالية:
.Harvard University
.University of Chicago 
.University of Pennsylvania – Wharton
.Stanford University.University of California – Barkeley. Northwestern.University – Kellogg
.Duke University.University of Michigan – Ann Arbor.California Institute of Technology
.Massachusetts Institute of Technology (MIT).University of Illinois.yale University

.Cornell University

- منح دراسية بالجامعة الأمريكية للعام الدراسي 20202021 لطلاب الثانوية العامة:
كما قدمت الجامعة الأمريكية منح دراسية لحوالي 140 طالب وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2020 2021 وذلك بهدف الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ولا يقتصر هذا على الجامعة الأمريكية فقط وإنما في عدد من الجامعات المصرية الحكومية " في الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية" وكذلك الجامعات الخاصة.

تخصصات منح الجامعة الأمريكية بالقاهرة:
-Computer Science.
-Environmental Engineering.
-Journalism.
-Nursing.
-Data Science.
-Commerce and Economy.
-Agricultural.
-Energy.
-Water.

- 30 منحة دراسية كاملة تقدمها جامعة النيل الأهلية لأوائل الثانوية العامة:
صرح الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية بأن مجلس أمناء الجامعة برئاسة عمرو موسى وافق على منح أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 – 2020 حوالي 30 منحة دراسية كاملة بحيث تكون 10 منح دراسية في كل شعبة "10 للعلمي علوم – 10 للعلمي رياضة – 10 لشعبة الأدبي".
ونشرت الجامعة من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي على الإنترنت
عن شروط الحصول على المنح الدراسية المختلفة والتقدم إليها من خلال هذا الرابط.
منح جامعية خاصة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل
منح جامعية خاصة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل
منح جامعية خاصة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل
منح جامعية خاصة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل
منح جامعية خاصة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل
منح جامعية خاصة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

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