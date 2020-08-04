مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: تركيا مستمرة في حشد المرتزقة إلى ليبيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن الأتراك مستمرون في تحشيد المرتزقة إلى ليبيا.

وأوضح المحجوب، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن طائرات الاستطلاع المسيرة التركية مستمرة في مراقبة مواقع الجيش في سرت لكن يتم التصدي لها دائما، وأكمل أن تركيا ستستخدم المرتزقة ورقة للضغط حال عدم الدخول في معركة مباشرة في سرت.

وأضاف أن الجيش الليبي يهتم بالمدنيين حال اندلاع معركة مباشرة مع المرتزقة بالإضافة إلى الاهتمام بسلامة الثروات الليبية النفطية ولكن لن يكترث المرتزقة بحياة الليبيين.

وشدد على أن المجتمع الدولي ينادي بتطبيق مخرجات برلين ومبادرة القاهرة إلا تركيا وقطر حيث يريدان التصعيد العسكري في ليبيا.

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اندلع حريق، بمحطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليلة أمس الاثنين الموافق 202083"، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.


وقد قررت سلطات المطار، إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي وإلى حين إشعار آخر.


وكانت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الليبية، أعلنت إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة.


وأفادت مصلحة المطارات الليبية التابعة لحكومة الوفاق بأنه "سيتم استئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجددا من مطار معيتيقة الدولي ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 202089 وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حاليا بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي".


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